Спікер українського парламенту закликав українців не панікувати, а довіряти ЗС України та дипломатам

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук закликав українців не панікувати і довіряти Збройним силам України (ЗСУ) та дипломатам, а також, що парламентарі готові збиратися у будь-який час для ухвалення необхідних рішень для України.

"Нині дуже багато гучних заголовків, а заголовки породжують велику кількість емоцій. Важливо зберігати спокій і єдність. Нині тривають надзвичайно важливі перемовини, яких не було 30 років за участі представників України, міжнародних партнерів. Мета – об’єднати весь світ навколо України й гарантувати мир", – цитує слова Стефанчука пресслужба політсили.

Також він повідомив, що у понеділок, 14 лютого, о 19.00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу".

Стефанчук зазначив, що Верховна Рада демонструє єдність із питань територіальної цілісності, незалежності та безпеки України.

"Усі народні депутати готові зібратися в будь-який час, щоб ухвалювати необхідні й справедливі рішення для майбутнього нашої країни. Зберігаємо спокій і добре робимо свою справу", - додав спікер.