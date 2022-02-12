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19:41 12.02.2022

Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

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Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Міноборони США ухвалило рішення про тимчасове виведення з України близько 160 американських військових інструкторів у зв'язку з напруженою обстановкою, повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.

У заяві Кірбі йдеться, що міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився про тимчасове переміщення "кудись у Європу" інструкторів. Йдеться про бійців Національної гвардії Флориди. Вони, як зазначається, працювали на українській базі поблизу кордону із Польщею.

Видання, посилаючись на Пентагон, повідомляє, що ці 160 військових перебувають в Україні з кінця листопада 2021 року. Вони працювали в складі багатонаціональної команди, консультували та навчали українських військових.

Сам Кірбі, зі свого боку, написав у Twitter про розпорядження Остіна, однак не назвав кількість військових, яких мають вивести з української території.

"Міністр оборони розпорядився тимчасово перемістити військових Національної гвардії Флориди з України. Обережність та безпека наших військових мають для нього першорядне значення", - повідомив Кірбі у Twitter.

"Ми, як і раніше, віддані підтримці наших відносин з українськими збройними силами", - додав він.

 

 

Теги: #сша #нато #україна #військові
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