Україна і Молдова обговорили безпекову ситуацію в Придністровському регіоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив ситуацію з безпеки у Придністровському регіоні з молдавським міністром МЗС Ніколає Попеску.

"Переговорив із молдавським колегою Ніколає Попеску про погрози з боку РФ, ситуацію безпеки вздовж державного кордону України та у Придністровському регіоні Молдови", - написав Кулеба у Twitter у суботу ввечері.

Він також подякував Молдові за солідарність з Україною.

"Продовжуємо координувати дії у режимі реального часу", - додав міністр.