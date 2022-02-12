Події

19:22 12.02.2022

Україна і Молдова обговорили безпекову ситуацію в Придністровському регіоні

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Україна і Молдова обговорили безпекову ситуацію в Придністровському регіоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив ситуацію з безпеки у Придністровському регіоні з молдавським міністром МЗС Ніколає Попеску.

"Переговорив із молдавським колегою Ніколає Попеску про погрози з боку РФ, ситуацію безпеки вздовж державного кордону України та у Придністровському регіоні Молдови", - написав Кулеба у Twitter у суботу ввечері.

Він також подякував Молдові за солідарність з Україною.

"Продовжуємо координувати дії у режимі реального часу", - додав міністр.

 

 

 

Теги: #молдова #україна #безпека
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