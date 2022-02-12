Блінкен закликав Лаврова до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим наголосив, що є можливість дипломатично врегулювати ситуацію навколо України, для цього необхідна деескалація з боку Москви.

"Держсекретар ясно дав зрозуміти, що шлях дипломатичного вирішення кризи залишається відкритим, проте це потребує деескалації з боку Москви та її сумлінної взаємодії на переговорах", - ідеться в прес-релізі, поширеному Держдепом США.

Блінкен також висловив російському колезі занепокоєння у зв'язку з тим, що "Росія може розглядати здійснення подальшої військової агресії проти України найближчими днями".

У Twitter Блінкен написав: "Я говорив із міністром закордонних справ РФ Лавровим сьогодні, щоб закликати до дипломатичного врегулювання російського неспровокованого нарощування військової потужності навколо України. Я повторив, що подальша російська агресія зустріне рішучу, масову та згуртовану трансатлантичну відповідь".