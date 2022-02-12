Події

15:54 12.02.2022

Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

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Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

Німеччина посилює заходи щодо гарантування безпеки своїх співробітників в Україні, заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок у суботу, 12 лютого.

"Я вирішила посилити вже вжиті заходи щодо запобігання кризі. Наразі в Міністерстві закордонних справ відбувається нарада з відповідними відомствами та органами безпеки для реалізації цих рішень", - розповіла Бербок, повідомляє пресслужба МЗС Німеччини в соцмережі Twitter.

Вона зазначила, що посольство в Києві продовжить роботу, проте дипломатичний персонал посольства буде скорочено. Крім того, Генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базувалося в Дніпрі, буде тимчасово перенесено до Львова.

Громадянам Німеччини рекомендується утриматися від поїздок в Україну. Німців, котрі вже перебувають в Україні, також просять розглянути питання про виїзд із країни.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен уточнила, що не планує залишати країну.

"Я залишаюся в Києві та продовжую там працювати з невеликою командою. Посольство продовжує працювати", - написала вона у Twitter у суботу.

Теги: #посольство #консульство #німеччина
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