Представника України на "Євробаченні-2022" визначать у суботу ввечері, у фіналі – вісім виконавців

Фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022" розпочнеться о 18:30 в суботу, 12 лютого. Цього вечора стане відомо, хто представить Україну на конкурсі в Турині.

Учасниками фіналу стали вісім виконавців:

Alina Pash ("Тіні забутих предків"),

гурт Cloudless (All be Alright),

гурт Kalush Orchestra (Stefania),

Michael Soul (Demons),

гурт Our Atlantic ("Моя любов"),

Roxolana (GIRLZZZZ),

Wellboy (Nozzy Bossy),

Barleben (Hear My Words).

Фінал відбору транслюватиме наживо телеканал UA: ПЕРШИЙ на всіх платформах: телебаченні, діджиталі та радіо.

Результати голосування залежать від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Вони додадуться і за підсумками сформують рейтингову таблицю.

Після того, як ведучі оголосять початок голосування, всі охочі зможуть надіслати платне SMS-повідомлення з кодом учасника на короткий номер 7576.

"Євробачення-2022" відбудеться в місті Турині (Італія). Півфінали - 10 і 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

Україна двічі перемагала на Євробаченні. У 2004 році перемогу здобула Руслана з піснею "Дикі танці", а в 2016-му - Джамала із піснею "1944". Минулого року Україну на конкурсі представляв гурт Go_A з піснею Shum (п'яте місце у європейському пісенному конкурсі).