Малохмарна, без опадів погода очікується в Україні в найближчі два дні

У неділю, 13 лютого, погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, буде малохмарна, вночі та вранці морозна погода. Без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах північних, західних і східних областей ожеледиця; вночі та вранці в південних і більшості центральних областей туман. На дорогах країни, крім південних і центральних областей, ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Закарпатті та в Карпатах 11-16° морозу, вдень 2-7° тепла, в північно-східній частині близько 0°.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 лютого найвища температура вдень була 10,2° в 1995 р., найнижча вночі -29,1° в 1911 р.

У понеділок, 14 лютого, в Україні без опадів. Уночі та вранці в південній частині подекуди туман. На дорогах північних, західних і східних областей ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом у південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у східній частині 9-14° морозу; вдень 3-8° тепла, у Прикарпатті до 11° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом у південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 6-8° тепла.