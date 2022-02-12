Бердимухамедов доручив провести підготовку до позачергових виборів президента Туркменістану

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив ЦВК розпочати підготовку до проведення позачергових президентських виборів.

"Провести роботу з підготовки позачергових виборів президента", - повідомив представник ЦВК республіки кореспондентові "Інтерфаксу", відповідаючи на запитання, яку роботу президент Бердимухамедов доручив провести голові ЦВК Туркменістану Гулмураду Мурадову.

На питання про терміни, коли плануються позачергові вибори, представник ЦВК відповів, що "наразі це не відомо". "Робота щойно розпочалася", - додав він.

На засіданні Народної Ради в п'ятницю Гурбангули Бердимухамедов, який обіймає посаду президента 15 років, заявив про намір поступитися своєю посадою молодому керівнику, залишивши за собою лише посаду голови Халк Маслахати (верхньої палати парламенту) країни.

Почесні старійшини, що виступили на позачерговому засіданні Халк Маслахати (Народної ради), підтримали рішення президента Бердимухамедова залучити молоді кадри до керівництва країною.

Нині в уряді Туркменістану посаду віцепрем'єра обіймає син президента Сердар Бердимухамедов, який опікується фінансово-економічним комплексом з липня 2021 року.