Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 408,4 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 408 млн 442 тис. 142, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 802 тис. осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 77 млн 652 тис. 197 інфікованих COVID-19, число летальних наслідків склало 918 тис. 452.

Друге місце за кількістю заражених, посідає Індія, де підтверджені випадки COVID-19 досягли 42 млн 586 тис. 544, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 507 тис. 981.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 27 млн 299 тис. 336 осіб, з них померло 637 тис. 467.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 746,8. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 819 осіб, Індії – 362, Бразилії – 2 тис. 964.