Події

07:42 12.02.2022

Пентагон вирішив направити ще 3 тис. десантників до Польщі

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Пентагон вирішив направити ще 3 тис. десантників до Польщі

Глава Пентагону Ллойд Остін розпорядився відправити ще 3 тис. військовослужбовців до Польщі, повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника.

За інформацією телеканалу, йтиметься про бійців 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Раніше у лютому 1,7 тис. бійців саме з цієї дивізії вже було перекинуто до Польщі.

У п'ятницю Командування ВПС США в Європі повідомило, що Пентагон завершив перекидання до Польщі підрозділів 82 повітряно-десантної дивізії, доставивши туди з початку тижня 1,7 тис. військовослужбовців бригадної бойової групи.

"Близько 1700 військовослужбовців перекинуто до Польщі для підтримки союзників з НАТО", - йшлося у повідомленні.

Напередодні шість американських військово-транспортних літаків C-17A Globemaster III з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна) з підрозділами зі складу 82 повітряно-десантної дивізії Армії США прибули в аеропорт міста Жешув, розташованого за 90 км від Львівської області України.

 

 

Теги: #сша #польща #військові
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