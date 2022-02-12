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07:34 12.02.2022

Понад 30 російських кораблів розпочали навчання зі стрільбами в Чорному морі

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Понад 30 російських кораблів розпочали навчання зі стрільбами в Чорному морі

Маневри за участю понад 30 російських бойових кораблів стартували у Чорному морі, повідомили у пресслужбі Чорноморського флоту (ЧФ) РФ у суботу.

"Для виконання завдань у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяно понад 30 бойових кораблів різного класу зі складу Чорноморського та інших флотів", - йдеться у повідомленні флоту.

"На різних етапах навчання корабельні з'єднання та підрозділи берегових військ, авіація флоту виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, завдання ракетних та бомбових ударів по морським, береговим і повітряним цілям", - наголошується в повідомленні.

"Метою навчання є оборона морського узбережжя Кримського півострова, пунктів базування сил (військ) ЧФ, а також об'єктів економічного сектора країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника", - заявили військові.

За даними флоту, на початковому етапі навчань кораблі залишили бази в Севастополі та Новоросійську, "здійснили перехід у призначені райони". Керує маневрами командувач ЧФ адмірал Ігор Осипов.

У них беруть участь фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони, повідомили у пресслужбі ЧФ.

 

 

Теги: #флот #навчання #росія #чорне_море
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