Події

07:15 12.02.2022

Кулеба з Бербок обговорив безпекову ситуацію в Україні

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Кулеба з Бербок обговорив безпекову ситуацію в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини, під час якої було обговорено безпекову ситуацію в Україні, - повідомив міністр у своєму Twitter.

"Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Докладно обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ" – написав він у ніч на суботу.

Також він наголосив, що триває активна підготовка до приїзду канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Активно готуємось до візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам", – написав міністр.

 

 

 

Теги: #україна #німеччина #кулеба #бербок
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