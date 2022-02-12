Кулеба з Бербок обговорив безпекову ситуацію в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини, під час якої було обговорено безпекову ситуацію в Україні, - повідомив міністр у своєму Twitter.

"Провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Докладно обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ" – написав він у ніч на суботу.

Також він наголосив, що триває активна підготовка до приїзду канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Активно готуємось до візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам", – написав міністр.