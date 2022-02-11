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23:13 11.02.2022

ВАКС заарештував Трубіцина з альтернативою застави у 14 млн грн

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ВАКС заарештував Трубіцина з альтернативою застави у 14 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення про обрання запобіжного заходу депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину, викритому на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"ВАКС виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 14 млн 886 тис. грн", - повідомили в п'ятницю ввечері в суді.

Як повідомлялося, 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голови однієї з постійних комісій Київради.

Як повідомлялося, 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради.

Як повідомили у САП, депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів - 1,26 млн грн.

При цьому ні в НАБУ, ні в САП не назвали прізвище викритого депутата, а також не повідомили про затримання у зв'язку з цією справою.

Водночас у ЗМІ повідомили, що йдеться про депутата Київради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, який обіймає у Київраді посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, який нібито діяв у змові з п'ятьма пособниками.

10 лютого детективи НАБУ та прокурор САП вручили повідомлення про підозру депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину у зв'язку з одержанням 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

 

 

Теги: #арешт #вакс #трубіцин
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