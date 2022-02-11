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21:12 11.02.2022

Громадянам Латвії рекомендували покинути Україну

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Громадянам Латвії рекомендували покинути Україну

Міністерство закордонних справ Латвії закликає мешканців Латвії, які перебувають в Україні, найближчим часом покинути її.

Як повідомили агентству BNS у Комунікаційній групі МЗС, таку рекомендацію надано з урахуванням серйозної загрози безпеці України з боку Росії та ймовірності загострення ситуації на кордоні Росії з Україною.

Для виїзду МЗС рекомендує використовувати будь-які доступні безпечні транспортні засоби - повітряні або наземні маршрути, що ведуть або через країни-члени Європейського Союзу або НАТО.

Латвійці, які не можуть покинути Україну з обґрунтованих причин, повинні зареєструватися в консульському регістрі або звернутися до посольства Латвії в Києві з огляду на актуальну інформацію.

МЗС закликає зараз не їздити в Україну.

Крім того, МЗС розсилає сповіщення про ситуацію у вигляді текстових повідомлень усім абонентам мобільного зв'язку, зареєстрованим у Латвії, які зараз перебувають в Україні.

Міністерство повідомляє, що посольство Латвії працює у посиленому режимі.

 

 

Теги: #україна #мзс #рекомендація #латвія
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