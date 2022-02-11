Події

20:48 11.02.2022

Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

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Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

Президент США Джозеф Байден та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели другу відеоконференцію, на якій сторони обговорили агресію Росії щодо України.

Як повідомляє у п'ятницю пресслужба Єврокомісії, відеоконференція була організована американською стороною та відбулася у другій половині п'ятниці.

"Лідери оцінили значний дипломатичний контакт з Росією, щоб переконати її піти на деескалацію кризи і вибрати шлях діалогу. Вони також наголосили на своїй рішучій підтримці України. Це містить, зокрема, швидкий прогрес, досягнутий в остаточному ухваленні пакета підтримки у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді пакета надзвичайної фінансової допомоги", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, лідери "взяли до уваги їх детальну співпрацю, що триває, в завершенні масштабних санкцій проти Росії".

"Президент фон дер Ляєн розповіла про стан секторальних та індивідуальних санкцій у разі подальшої військової агресії Росії проти України. Вона підтвердила той факт, що розглядаються всі варіанти, і що санкції стосуватимуться фінансового та енергетичного секторів, а також експорту високотехнологічної продукції", - уточнюють у Комісії.

Також йдеться, що паралельно Комісія продовжила роботу із забезпечення готовності країн ЄС у разі перебоїв із постачанням енергоносіїв з боку РФ.

"Президент подякувала президенту Джо Байдену за його підтримку в цих зусиллях. Нарешті, президент наголосила на необхідності продовження боротьби з російською дезінформацією за допомогою ефективних зусиль зі стратегічної комунікації", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #сша #переговори #єврокомісія
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