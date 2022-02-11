Події

19:35 11.02.2022

Підстав для евакуації документації держорганів поки що немає - Данілов

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Підстав для евакуації документації держорганів поки що немає - Данілов

На сьогодні немає підстав для будь-якого переміщення документів державних органів через можливе вторгнення РФ, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"На сьогодні немає підстав, щоб вивозити, евакуювати документи, про які ви говорите. Якщо такі підстави будуть, відповідні органи, відповідні структури відразу ж працюватимуть у відповідному напрямі", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові у п'ятницю ввечері.

Він зазначив, що всі держустанови працюють відповідно до регламентів, розроблених на випадок різних варіантів розвитку подій.

"Кожна установа знає, що їй робити у випадку "А", у випадку "В", у випадку "С". Усі розуміють, як їм рухатися. Нині ніхто нікуди не рухається. Тому що підстав для цих процесів на сьогодні, на 11 лютого 2022 року, ми не бачимо", - сказав Данілов.

Теги: #евакуація #держоргани #підстави
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