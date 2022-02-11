Події

18:48 11.02.2022

Єврокомісія схвалила третій вид комах як харчовий інгредієнт

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Єврокомісія схвалила третій вид комах як харчовий інгредієнт

Європейська комісія (ЄК) схвалила третій вид комахи як харчовий інгредієнт: тепер у регіоні можна буде продавати домашніх цвіркунів у замороженому або сушеному вигляді, а також у порошковій формі.

Рішення ЄК було затверджено всіма країнами ЄС після підтвердження безпеки продукту Європейським агентством з безпечності харчових продуктів (EFSA), йдеться в повідомленні регулятора.

У липні минулого року ЄК дозволила продаж першого виду комах - личинки великого борошняного хробака як харчового інгредієнта, а в листопаді внесла до цього списку другий вид - азійську сарану.

На продукції із вмістом нового інгредієнта має розміщуватись інформація про потенційні алергічні реакції.

Комахи є частиною щоденного раціону для сотень мільйонів людей у всьому світі, і їх використання як альтернативне джерело білка сприятиме переходу ЄС до стійкішої продовольчої системи.

Теги: #єк #їжа #комахи
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