Єврокомісія схвалила третій вид комах як харчовий інгредієнт

Європейська комісія (ЄК) схвалила третій вид комахи як харчовий інгредієнт: тепер у регіоні можна буде продавати домашніх цвіркунів у замороженому або сушеному вигляді, а також у порошковій формі.

Рішення ЄК було затверджено всіма країнами ЄС після підтвердження безпеки продукту Європейським агентством з безпечності харчових продуктів (EFSA), йдеться в повідомленні регулятора.

У липні минулого року ЄК дозволила продаж першого виду комах - личинки великого борошняного хробака як харчового інгредієнта, а в листопаді внесла до цього списку другий вид - азійську сарану.

На продукції із вмістом нового інгредієнта має розміщуватись інформація про потенційні алергічні реакції.

Комахи є частиною щоденного раціону для сотень мільйонів людей у всьому світі, і їх використання як альтернативне джерело білка сприятиме переходу ЄС до стійкішої продовольчої системи.