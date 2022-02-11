Події

17:18 11.02.2022

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

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Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Російські найманці у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 11 лютого, тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

"Поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. В напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Унаслідок дій противника один військовослужбовець об’єднаних сил дістав поранення", - зазначається у повідомленні.

Пораненого військовослужбовця доставлено до медичного закладу, стан його здоров'я – задовільний.

Теги: #поранення #оос
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