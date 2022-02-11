Події

16:53 11.02.2022

Ресторани в США зіштовхнулися з дефіцитом курячих крилець напередодні Супербоулу

1 хв читати
Ресторани в США зіштовхнулися з дефіцитом курячих крилець напередодні Супербоулу

Американські ресторани зіштовхнулися з дефіцитом курячих крилець напередодні фіналу чемпіонату США з американського футболу, або Супербоулу, на тлі проблем із постачанням.

За даними Національної ради виробників м'яса курки США (National Chicken Council, NCC), це пов'язано, зокрема, з нестачею робочої сили на м'ясокомбінатах країни, дефіцитом деяких інгредієнтів, необхідних для приготування популярної закуски та повсюдним стрибком цін.

Одночасно NCC прогнозує, що американці під час перегляду Супербоулу цьогоріч можуть з'їсти приблизно 1,42 млрд курячих крилець - майже рекордний показник.

Ресторани намагаються активно вирішити проблему. Деякі навіть готові перейти на заморожену продукцію у разі, якщо запаси свіжої закінчаться. Інші почали скорочувати кількість крил у стандартній порції.

"На жаль, у курки лише два крила", - коментує ситуацію представник NCC Том Супер.

На цьому фоні ціна товару зростає до максимумів. Згідно з офіційними даними, ціна курячих крил у січні стала рекордною з 2010 року для цього місяця. Наразі фунт (майже 450 грам) курячих крил у США в середньому коштує $2,61 порівняно із середньозваженою ціною за п'ять років у допандеймійний період на рівні $1,76.

"Ми безперечно спостерігаємо зростаючу динаміку цін на курятину і курячі крила", - зазначив голова компанії FAT Brands Inc., що володіє барами Native Grill & Wings і Twin Peaks, Енді Відергорн.

Теги: #сша #курятина #ресторани
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 11.02.2022
В Україну прибуло ще 90 тонн військової допомоги від США

В Україну прибуло ще 90 тонн військової допомоги від США

09:49 11.02.2022
США закликають своїх громадян якнайшвидше залишити Україну: воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час

США закликають своїх громадян якнайшвидше залишити Україну: воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час

09:00 11.02.2022
Японія і США координуватимуть дії щодо України, повідомляють у Токіо

Японія і США координуватимуть дії щодо України, повідомляють у Токіо

08:55 11.02.2022
Байден закликав громадян США залишити Україну

Байден закликав громадян США залишити Україну

08:09 11.02.2022
До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

07:26 11.02.2022
В Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї

В Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї

20:24 10.02.2022
Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

08:57 10.02.2022
До Польщі прибули ще два літаки з американськими десантниками

До Польщі прибули ще два літаки з американськими десантниками

08:35 10.02.2022
У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

08:07 10.02.2022
Байден і король Саудівської Аравії заявили про готовність підтримувати стабільність постачання енергоресурсів у світі

Байден і король Саудівської Аравії заявили про готовність підтримувати стабільність постачання енергоресурсів у світі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі"

Зеленський доручив головам низки ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Залужний про залучення українців до служби в резерві Сил тероборони: Нас цікавить 1,5-2 млн мотивованих громадян

Національним спротивом та теробороною мають займатися професіонали - Зеленський

У Києві немає передумов для запровадження локдауну, заявляють в КМДА

ОСТАННЄ

Водієві, який взяв на себе провину у ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок

У 2022 році у 30 містах України планується розпочати будівництво сучасних урбан-парків

П'ятеро копачів бурштину дістали вогнепальні поранення у зіткненні зі співробітниками СБУ на Рівненщині

Слідчі поліції викликають Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Порошенку у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі"

Мін'юст залучає нотаріусів до процесу добровільного оцифрування архівів БТІ

Зеленський вимагає вирішити проблеми із майновими комплексами для розміщення сил ТрО протягом двох тижнів

З київського заводу "Радар" вкрали блоки радіоелектронного обладнання, яке використовують у літаках сімейства СУ

Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА