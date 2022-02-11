Ресторани в США зіштовхнулися з дефіцитом курячих крилець напередодні Супербоулу

Американські ресторани зіштовхнулися з дефіцитом курячих крилець напередодні фіналу чемпіонату США з американського футболу, або Супербоулу, на тлі проблем із постачанням.

За даними Національної ради виробників м'яса курки США (National Chicken Council, NCC), це пов'язано, зокрема, з нестачею робочої сили на м'ясокомбінатах країни, дефіцитом деяких інгредієнтів, необхідних для приготування популярної закуски та повсюдним стрибком цін.

Одночасно NCC прогнозує, що американці під час перегляду Супербоулу цьогоріч можуть з'їсти приблизно 1,42 млрд курячих крилець - майже рекордний показник.

Ресторани намагаються активно вирішити проблему. Деякі навіть готові перейти на заморожену продукцію у разі, якщо запаси свіжої закінчаться. Інші почали скорочувати кількість крил у стандартній порції.

"На жаль, у курки лише два крила", - коментує ситуацію представник NCC Том Супер.

На цьому фоні ціна товару зростає до максимумів. Згідно з офіційними даними, ціна курячих крил у січні стала рекордною з 2010 року для цього місяця. Наразі фунт (майже 450 грам) курячих крил у США в середньому коштує $2,61 порівняно із середньозваженою ціною за п'ять років у допандеймійний період на рівні $1,76.

"Ми безперечно спостерігаємо зростаючу динаміку цін на курятину і курячі крила", - зазначив голова компанії FAT Brands Inc., що володіє барами Native Grill & Wings і Twin Peaks, Енді Відергорн.