Економіка

12:07 10.03.2025

МХП за 2 роки планує зайняти 2,5% ринку ковбас із курятини

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МХП за 2 роки планує зайняти 2,5% ринку ковбас із курятини

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, у квітні 2025 року запустить нову лінійку продуктів, повністю виготовлених із курятини "Наша Ряба", і має намір зайняти 2,5% ринку упродовж двох років, розповів заступник голови правління МХП з маркетингу Олег Шмуляєв виданню Forbes Ukraine.

"Над запуском працювала команда з 10 людей упродовж шести місяців. Компанія шукала продукт, який дозволить відокремитись від конкурентів і "закрити болі" стосовно складу продукції", - розповів він.

Зазначається, що до нової лінійки увійдуть дев’ять продуктів, зокрема сосиски, шинка та ковбаса в ціновому сегменті "середній плюс". Ключова особливість — продукти виготовлені зі 100% курятини без додавання сала чи жиру.

Виготовлення продукції здійснюватимуть на двох підприємствах компанії. МХП має намір досягти виробництва 10 тис. тонн щороку. Суму інвестицій на запуск продукції агрохолдинг не вказав.

"Ми націлені на споживачів із запитом на здорове харчування — мʼясо курки сприймається як більш дієтичне порівняно зі свининою", — пояснив Шмуляєв і додав, що у найближчі три роки це вважатиметься трендом.

Другим трендом у МХП вважають потенційний попит на нову продукцію з боку чоловіків. Вони більше купують м’ясо-ковбасних виробів, аніж жінки, тож холдинг замислився на тим, щоб запустити якусь лінійку для їхніх потреб, можливо, з посиленим смаком, пояснив Шмуляєв.

Теги: #курятина #мхп

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