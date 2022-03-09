Агрохолдинг "МХП" безоплатно передав 4 тис. тонн продовольства військовим і бюджетникам - голова правління

Благодійний фонд "МХП-Громаді", що входить до агрохолдингу "МХП", з початку вторгнення РФ в Україну передав 4 тис. тонн безоплатної курятини та іншого продовольства на суму понад 200 млн грн, допомогу отримали українські армійські та силові підрозділи, біженці органи соціального захисту.

Про це написав засновник, мажоритарний акціонер та голова правління "МХП" Юрій Косюк на своїй Facebook-сторінці у вівторок увечері.

"4000 тонн благодійної продукції на більше ніж 200 млн грн. Саме стільки безкоштовної продукції від "МХП" та Благодійного фонду "МХП-Громаді" отримали ЗСУ, поліція й територіальні оборони в гарячих точках країни, лікарні й пологові, дитячі будинки та центри для літніх людей, населення в критичній ситуації та громадяни, які змушені були залишити свої домівки", - уточнив Косюк.

Він висловив подяку співробітникам "МХП", у воєнний час готовим працювати вантажниками, координаторами, фасувальниками, водіями та волонтерами.

Раніше агрохолдинг повідомляв, що у 2021 році реалізував в Україні 324,29 тис. тонн курятини. Отже, за два тижні війни група компаній передала на благодійні цілі 1,2% загального виробництва курятини минулого року.

"МХП" – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок "МХП" постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року "МХП" завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг у першому півріччі 2021 року отримав $232 млн чистого прибутку проти чистого збитку $62 млн у січні-червні 2020 року, його EBITDA збільшився на 55% - до $334 млн, виторг зріс на 14% - до $989 млн.

https://www.facebook.com/yuriikosyuk/posts/485477236375456