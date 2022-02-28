МХП збирає заявки організацій на безкоштовні постачання курятини

Агрохолдинг МХП збирає заявки на безоплатне постачання партій охолодженої та замороженої курятини під ТМ "Наша ряба" для підтримки продовольчої безпеки України під час нападу РФ, пріоритет віддається Збройним силам України, Територіальній обороні, лікарням і біженцям.

Відповідну інформацію оприлюднено на Facebook-сторінці "Нашої Ряби" в понеділок.

"Доки українці зі зброєю в руках борються з ворогом, важливо підтримувати продовольчу безпеку України. МХП має достатньо продукції для цього. Ми готові передавати продукти "Наша Ряба" безкоштовно тим, хто цього потребує найбільше. Ми готові допомагати, насамперед, Збройним силам України, Територіальній обороні, лікарням і біженцям", - зазначено у повідомленні бренда.

"Наша Ряба" також звернулася до інших бізнесменів із пропозицією співпрацювати в питаннях спільної логістики її продукції відомствам і організаціям.

МХП створив бренд "Наша Ряба" в 2001 році. Курятина під цим брендом виробляється на Миронівській (Київська обл.) та Вінницькій птахофабриках, а також на птахофабриках "Перемога Нова" (Черкаська обл.) та "Оріль-Лідер" (Дніпропетровській обл.).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Також виробляє зернові, олію, продукти м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг у 2020 році отримав чистий збиток розміром $133 млн проти чистого прибутку $215 млн у 2019 році. Виручка МХП у 2020 році скоротилася на 7% - до $1,91 млрд. Його скоригований EBITDA та операційний прибуток зменшилися на 7%, відповідно, до $395 млн та $201 млн.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.