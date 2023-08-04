Україна зняла повну заборону на імпорт курятини та яєць із Польщі

Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі повідомило про ухвалення компетентною українською службою в п'ятницю рішення щодо регіоналізації хвороби Ньюкасла і зняття у зв'язку з цим повної заборони на імпорт польських продуктів птахівництва.

"Заборону на ввезення інкубаційних яєць, живої птиці та необроблених продуктів і сировини з птиці знято, за винятком районів, уражених вірусом хвороби Ньюкасла, визначених компетентним органом Республіки Польща", - зазначається на сайті польського відомства.

Згідно з повідомленням, обмеження не поширюються на продукцію, що пройшла обробку, яка гарантує знищення вірусу, згідно з вимогами до ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та похідних продуктів, затверджених наказом Мінагрополітики України №553 від 16 листопада 2018 року.

Водночас агентству "Інтерфакс-Україна" поки що не вдалося знайти на офіційних сайтах українського міністерства, а також Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідну інформацію про зняття заборони на імпорт в Україну польської птахівничої продукції.

Як повідомлялося, 13 липня розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора було запроваджено обмеження на ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Польщі через реєстрацію в країні хвороби Ньюкасла.

Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, захворювання було виявлено вперше за 50 років на птахофабриці в Білостоцькому районі, де утримується 43,41 тис. курей на забій. Польська влада неодноразово зверталася до Мінагрополітики з проханням дозволити експорт цієї продукції в Україну, залишивши заборону на постачання лише для регіонів, де виявлено захворювання.