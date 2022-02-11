Зеленський вимагає вирішити проблеми із майновими комплексами для розміщення сил ТрО протягом двох тижнів

Зі 166 майнових комплексів, необхідних для розміщення військових частин та сил територіальної оборони, у 88 уже розміщено військові частини, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"На сьогодні зі 160 майнових комплексів, які необхідні для розміщення військових частин та сил територіальної оборони, у 88 уже розміщено військові частини. І це велике досягнення за такий короткий термін", - сказав Залужний під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові в п'ятницю.

За його словами, 25 майнових комплексів потребують капітального ремонту, 63 - поточного.

Залужний зазначив, що у кожному майновому комплексі мають бути приміщення, де обладнано кімнату для зберігання зброї, кімнату для зберігання боєприпасів, кімнату для зберігання майна (особливо зв'язку), кімнату для зберігання секретних документів та кімнату, де працюватиме фінансово-економічна частина.

"Якщо це буде, це дасть можливість насамперед скоротити терміни реагування на ту чи іншу загрозу. Можливість прибуття до місця, де все це зберігатиметься, скоротиться до трьох-шести годин, і на сьомій годині підготовлений особовий склад уже зможе виконувати бойові завдання", - наголосив Залужний.

За його словами, у 25 комплексах, де розміщені військові частини, вже облаштовують кімнати для зберігання зброї. Водночас триває узгодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах, на стадії укладання договору – у 18 комплексах. Але для розміщення 16 військових частин майнові комплекси ще взагалі визначено.

Залужний запевнив, що після виділення приміщення ЗСУ готові протягом місяця його облаштувати відповідно до всіх вимог, підключити до сигналізації та організувати охорону.

За словами головнокомандувача ЗСУ, у Хмельницькій, Чернівецькій та Сумській областях частини сил територіальної оборони вже завершили переміщення та розпочали підготовку до виконання покладених завдань, проте є проблеми у Києві, Маріуполі, Одесі та Київській області. Залужний висловив сподівання, що найближчим часом це питання буде вирішено, і звернув увагу на необхідність допомоги в цьому місцевої влади.

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб проблеми у цих областях було вирішено протягом двох тижнів.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив... За два тижні зробіть, ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою. В іншому випадку будуть кадрові рішення", - сказав Зеленський.