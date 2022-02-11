Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову заявляє про відсутність судових перспектив "вугільної справи" та політичне підґрунтя кримінального переслідування.

"Це не перша підозра в держзраді, яку мені намагаються пред'явити… перша справа була відкрита… за заявою Деркача у зв'язку з моєю розмовою з Байденом… хочу запевнити – не буде й у цієї справи жодної судової перспективи… Я також потраплю до Книги Гіннеса, тому що став причиною звільнення вже кількох генпрокурорів, які не хотіли підписувати підозри… Мета цього процесу одна – дискредитувати лідера опозиції", - сказав Порошенко, виступаючи з поясненнями в п'ятницю в апеляційному суді з розгляду скарг на рішення Печерського районного суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань.

Він наголосив, звертаючись до суду: "Дев’ять томів, які тут лежать, – фейки, дискредитація, брехня, треш. Підозра безпідставна".

Порошенко наголосив, що бере на себе відповідальність за забезпечення пенсійних виплат на окупованій території.

"Хочу зробити визнання: так, я давав вказівки безпосередньо про переміщення готівки через лінії зіткнення з окупованими територіями. Я давав вказівки главі Нацбанку, міністру внутрішніх справ та главі СБУ. Більше того, я з цього приводу телефонував Путіну – це було у 2014 році. Сума цієї готівки була 4 млрд грн плюс золото, плюс активи українського Нацбанку... 4 млрд грн було привезено зі сховища Нацбанку з окупованої території Криму, які зберігалися у сейфах республіканського відділення. Мені достатньо було нічого не робити – і ці 4 млрд були б перевезені з Криму до Донецька", - розповів Порошенко.

Він додав: "Якщо хочете поговорити про гроші... давайте поговоримо про "плюшки" пана Юрченка... про хабарі пана Татарова... про "тугрики" пана Кузьміних... про 1 млн 260 тис. хабара від "фопівців" пану Трубіцину".

Також Порошенко наголосив: "Нам зараз треба захистити суддів, тому що всіма правдами і неправдами влада намагається перетворити суддів на суддю Кірєєва часів Януковича".

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що у нього заплановані закордонні поїздки та важливі міжнародні зустрічі, у яких він не може брати участь через те, що суд обмежив йому виїзд.

"Усі законні вимоги виконуватимемо, але брати участь у виставі я не збираюся", - підсумував Порошенко.

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенка у зв'язку з тим, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.