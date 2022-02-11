МКЧХ направив в ОРДЛО понад 3 тонни гуманітарного вантажу

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) у п'ятницю, 11 лютого, направив на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей 3,7 тонни гуманітарного вантажу, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні, 11 лютого 2022 року, через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей України двома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж (товари медичного призначення) загальною вагою 3,7 тонни", - зазначено в повідомленні.

Офіційно гуманітарну допомогу передано від усіх держав-членів Женевських конвенцій, що роблять внески до глобального бюджету Міжнародного комітету Червоного хреста.