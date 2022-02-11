Події

09:28 11.02.2022

Французький вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив ВІЛ, помер на 90-му році життя

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Французький вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив ВІЛ, помер на 90-му році життя

Французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини Люк Монтаньє помер у віці 89 років, повідомляє газета "Монд".

Учений здобув всесвітню популярність після того, як у 1983 році відкрив ретровірус ВІЛ.

Згідно з інформацією "Монд", Монтаньє пішов з життя ще 8 лютого, в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен поблизу Парижа. Проте інформацію про це мерія комуни офіційно підтвердила лише в четвер.

Монтаньє в різний час працював в Інституті вірусології в Глазго, в Інституті радію в Орсі, Інституті Пастера. У 2008 році йому та його колезі Франсуазі Барре-Сінуссі присвоїли Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за відкриття ВІЛ. Однак пізні праці та заяви Монтаньє викликали суперечливі реакції в наукової спільноти, зокрема, його критикували за антивакцинаторство.

Теги: #смерть #віл #вірусолог
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