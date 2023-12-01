Медицина

09:54 01.12.2023

Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

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Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

У 2023 році в Україні зареєстровано 9769 випадків ВІЛ і 2738 випадків СНІДу, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, загалом станом на 1 листопада 2023 року в Україні було встановлено 158803 випадки ВІЛ-інфекції та 48908 випадків СНІДу.

Відомство наголошує, що насправді цифри можуть бути більшими, оскільки, згідно з оціночними даними, на кінець 2021 року кожна четверта людина з ВІЛ не знала про свій статус.

В Україні 2022 року внаслідок СНІДу померло 1293 людини, а протягом 2023-го станом на 1 листопада - ще 1198 осіб.

МОЗ також повідомляє, що 2023 року АРВ-терапію отримують 121820 українців, із них 119730 - це дорослі, 1990 - діти. Водночас 7500 українців із ВІЛ отримують АРВ-терапію в країнах ЄС.

"Саме відсутність звички регулярного тестування на ВІЛ і є основною проблемою в подоланні цієї хвороби. (...) Є надійний спосіб тримати вірус під контролем за допомогою ліків. Це антиретровірусна терапія (АРВ-терапія), завдяки якій ВІЛ-інфіковані можуть жити довге й повноцінне життя, народжувати здорових дітей і не поширювати вірусу серед інших. Вона безоплатна", - наголошує МОЗ.

1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом - захворюванням, від якого у світі померло близько 40,4 млн осіб.

 

Теги: #віл #снід

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