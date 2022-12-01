Медицина

14:11 01.12.2022

Пацієнти з ВІЛ з початку війни отримали понад 209,6 тис. курсів АРВ-терапії на $13 млн завдяки донорам та партнерам

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Пацієнти з ВІЛ з початку війни отримали понад 209,6 тис. курсів АРВ-терапії на $13 млн завдяки донорам та партнерам

Українські пацієнти з початку повномасштабного вторгнення РФ завдяки донорам та партнерам у сфері боротьби з ВІЛ – Глобальному фонду, PEPFAR, USAID та UNAIDS отримали понад 209,6 тис. курсів АРВ-терапії загальною вартістю $13 млн.

Як повідомляється в пресрелізі пацієнтської організації БО "100% Життя", яка виступила логістичним партнером поставки, 25,5 тонн препаратів було поставлено на склади в Польщі та за три дні розвезено по всіх регіонах України.

"У результаті 209,6 тис. курсів АРВ-терапії було ввезено в Україну після 24 лютого, на які програма PEPFAR виділила $13 млн. На сьогоднішній день усі пацієнти з ВІЛ забезпечені лікуванням та мають запас препаратів АРВ-терапії", - уточнює пацієнтська організація.

За словами головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, завдяки ефективному партнерству міжнародних донорів, держави та пацієнтських організацій близько 130 тис. пацієнтів із ВІЛ в Україні забезпечені терапією на найближчий рік.

Як повідомлялося, Україна сьогодні посідає одне із перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Близько 30% ВІЛ-позитивних людей не знають про свій ВІЛ-статус або залишаються поза медичним наглядом і, відповідно, не отримують лікування (АРВ-терапію).

За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 осіб із ВІЛ, зокрема 200 тис. осіб на підконтрольних Україні територіях.

Станом на початок 2022 року понад 129 тис. ВІЛ-позитивних українців отримували лікування АРВ-терапією. Терапія дозволяє людям із ВІЛ жити.

Нині основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий – 65%, з них 62,1% - гетеросексуальний контакт, близько 3% - гомосексуальний.

Теги: #лікування #віл

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