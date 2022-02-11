Велика Британія з 11 лютого скасовує карантин для нещеплених туристів

Велика Британія з 11 лютого скасувала карантин для туристів, щеплених вакцинами, які поки що не схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), або не щеплених зовсім.

З 4 ранку 11 лютого іноземні пасажири без щеплень або зі щепленнями вакциною, яка не отримала схвалення ВООЗ, котрі прибувають до Великої Британії, звільняються від карантину. Їм буде потрібно зробити ПЛР-тест на COVID-19 перед поїздкою і ще один тест не пізніше ніж на другий день перебування в країні.

Водночас іноземці, щеплені схваленими ВООЗ вакцинами, звільняються від ПЛР-тестів після прибуття.

Для всіх, хто прибуває до Великої Британії, зберігається вимога про необхідність заповнити Passenger Locator Form за 48 годин до вильоту.