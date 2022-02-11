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08:34 11.02.2022

Україна вітає санкції Великої Британії проти РФ – посольство

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Україна вітає санкції Великої Британії проти РФ – посольство

Україна вітає рішення Великої Британії про санкції проти Російської Федерації і сподівається, що інші країни наслідують приклад, повідомила пресслужба посольства української держави в Британії.

"Ми вітаємо рішення уряду Великої Британії про посилення режиму санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер для забезпечення миру необхідні жорсткіша дипломатія та спільні дії всіх західних країн.

"Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідують приклад Великої Британії", - зазначили у відомстві.

Раніше уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Російської Федерації.

"Уряд тепер має право вводити нові жорсткі санкції проти Росії після того, як сьогодні в парламенті було внесено закон у рамках заходів, спрямованих на те, щоб закликати Кремль припинити свою агресивну кампанію в Україні", - наголошується на сайті британського уряду.

Наголошується, що документ підписав 10 лютого міністр Європи Джеймс Клеверлі. Цей закон забезпечує основу найжорсткішого режиму санкцій Великої Британії проти Росії.

Як повідомляється, це означає, що Велика Британія тепер може запроваджувати санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних і стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІКТ та фінансові послуги.

 

 

 

 

Теги: #україна #британія #санкції_рф
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