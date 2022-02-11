Події

08:14 11.02.2022

Венедіктова про нібито евакуацію Офісу генпрокуратура до Львова: Ми всі залишаємось на місцях

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Венедіктова про нібито евакуацію Офісу генпрокуратура до Львова: Ми всі залишаємось на місцях

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дивується з приводу чуток про нібито евакуацію Офісу генпрокурора до Львова у зв'язку із зовнішніми загрозами та наголошує, що керівництво Офісу генпрокурора та всі правоохоронці залишаються на місцях.

"Я працюю у штатному режимі, мої заступники працюють у штатному режимі. І, звичайно, всі правоохоронці в Україні працюють у штатному режимі на благо держави", - сказала Венедіктова у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", коментуючи інформацію, що з'явилася в Telegram-канал, про нібито переїзд Офісу генпрокурора до Львова та евакуацію документів.

При цьому генпрокурор додала: "Так, ворог біля наших воріт. Він біля воріт останні 8 років. Чи маємо ми бути готовими до схвалення будь-яких рішень? Ми готові. Ще на початку 2021 року також гуляла інформація Telegram-каналами і деякі чоловіки, екс -генпрокурори, вперше у своєму житті почули про таку штуку як "тривожна валіза". Це, звичайно, дивно".

Венедіктова запевнила, що правоохоронці завжди готові до різних варіантів розвитку подій. "Але чи своєчасний такий варіант розвитку подій? Я як людина обізнана, яка має найвищий рівень доступу до секретної інформації, хочу запевнити всіх громадян України, що станом на сьогодні у нас таких загроз немає".

Генпрокурор додала, що також бачила у соцмережах фотографії мішків в Офісі генпрокурора. "Офіс генпрокурора завжди опікується певним аудитом особистих справ своїх співробітників… це абсолютно штатна ситуація (запаковані документи – ІФ). Ні наші сервери нікуди не переїхали, ні ми нікуди не переїхали", - додала вона.

"Усі посадовці держави, які відповідають за свої напрями роботи, готові приймати рішення... Не час для паніки", - підсумувала генпрокурор.

Раніше у четвер у соцмережах поширилася інформація про те, що Офіс Генерального прокурора проводить евакуацію документів до Львова.

 

 

Теги: #генпрокуратура #евакуація #венедіктова
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