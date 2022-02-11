Події

08:09 11.02.2022

До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

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До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

Шостий за день американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітрянодесантної дивізії Армії США в четвер прибув до Польщі, випливає з даних західних авіаційних ресурсів.

Літак, що вилетів із бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлився в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною. За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Раніше в четвер в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися вже п'ять військово-транспортних літаків C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82 повітряно-десантної дивізії Армії США.

За наявними даними, з початку тижня туди здійснили рейси не менше ніж 17 американських військово-транспортних літаків, кожен з яких міг доставити понад сто американських військовослужбовців.

За повідомленням Командування Армії США в Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще минулої неділі. Військово-транспортний літак доставив до Жешува командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донах'ю, кілька десятків військовослужбовців та військову техніку.

Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені в Німеччині вже прибули 300 військовослужбовців оперативної штабної групи 18 повітряно-десантного корпусу, до складу якого входить 82-га дивізія.

Минулої середи, під час виступу на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що командування збройних сил США у зв'язку з ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

При цьому він уточнив, що "ці війська не воюватимуть в Україні, вони мають гарантувати надійну оборону союзників з НАТО".

Загалом близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, уточнив він.

Кірбі сказав, що "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщена до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі, зазначив він.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання до Європи 8,5 тис. військовослужбовців. "Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання у разі наказу", - зазначив Кірбі.

 

 

Теги: #сша #польща #літак #прибуття
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