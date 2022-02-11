В Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї.

"Ще два птахи, Київ! Дріт, гранати та інші оборонні боєприпаси", - написав Резніков у Тwitter у четвер увечері.

Він зазначив, що вага доставленої у четвер військової допомоги – близько 130 тонн.

"Загалом зараз ми отримали 15 птахів загальною вагою понад 1200 тонн! Далі буде", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, 22 січня прибула в Україну перша летальна військова допомога від США, яка містить близько 200 тис. фунтів боєприпасів.

25 січня прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних Сил України.

28 січня четвертим літаком США надали ще 81 тонну боєприпасів.

1 лютого п'ятий літак доставив чергову партію боєприпасів у кількості 84 тонн патронів різного калібру.

3 лютого в аеропорту Бориспіль приземлився сьомий літак, який доставив 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів.

5 лютого прибув восьмий літак з боєприпасами вагою 86 тонн.

9 лютого прибули одразу два борти з вагою понад 80 тонн боєприпасів.