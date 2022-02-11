Події

07:16 11.02.2022

На Сумщині прикордоннику за незаконний збут боєприпасів загрожує ув'язнення до семи років

1 хв читати
На Сумщині прикордоннику за незаконний збут боєприпасів загрожує ув'язнення до семи років

У Сумській області затримали прикордонника за незаконне зберігання та збут боєприпасів, йому загрожує ув'язнення терміном до семи років, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Встановлено, що 10 лютого старший сержант ДПСУ реалізував бойові припаси, але відразу після отримання коштів за "смертельний товар" прикордонника затримали...", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, засоби у затриманого вилучено.

Нині тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Затриманому військовослужбовцю готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція ч.1 ст.263 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

 

 

Теги: #боєприпаси #прикордонник #збут
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 05.02.2022
В Україну прибув черговий борт із 86 тоннами боєприпасів із США

В Україну прибув черговий борт із 86 тоннами боєприпасів із США

07:39 01.02.2022
В Україну прибув борт із 84 тоннами набоїв із США

В Україну прибув борт із 84 тоннами набоїв із США

20:01 28.01.2022
До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

20:11 26.01.2022
Уряд Чехії схвалив безоплатну передачу 4 тис. боєприпасів Україні

Уряд Чехії схвалив безоплатну передачу 4 тис. боєприпасів Україні

08:48 26.11.2021
На Черкащині у прикордонника виявили підроблений COVID-сертифікат, йому загрожує штраф

На Черкащині у прикордонника виявили підроблений COVID-сертифікат, йому загрожує штраф

08:37 02.11.2021
Українського прикордонника затримали на хабарі $1 тис. за переміщення тютюнових виробів через кордон

Українського прикордонника затримали на хабарі $1 тис. за переміщення тютюнових виробів через кордон

15:50 17.10.2021
Українські правоохоронці виявили в Донецькій області схрон з боєприпасами

Українські правоохоронці виявили в Донецькій області схрон з боєприпасами

13:34 27.09.2021
Триває розслідування причин пожеж і вибухів боєприпасів протягом 2015-2018 років на військових складах - Венедіктова

Триває розслідування причин пожеж і вибухів боєприпасів протягом 2015-2018 років на військових складах - Венедіктова

11:46 19.08.2021
На кордоні з Румунією знайшли вбитим прикордонника - ЗМІ

На кордоні з Румунією знайшли вбитим прикордонника - ЗМІ

19:28 29.07.2021
Українські військові успішно виконали випробування 122 мм реактивного снаряда "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба"

Українські військові успішно виконали випробування 122 мм реактивного снаряда "Тайфун-1" для РСЗВ "Верба"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

Під час переговорів радників лідерів "нормандського формату" не вдалося узгодити спільний документ - Єрмак після зустрічі

Робота ТКГ має бути активізована

В Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї

Минулої доби російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші

ОСТАННЄ

Венедіктова про нібито евакуацію Офісу генпрокуратура до Львова: Ми всі залишаємось на місцях

До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

Венедіктова обіцяє швидке та якісне розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

Ляшко заявив, що локдаун через "омікрон" в Україні не передбачається

Генпрокурор: Третя експертиза стосовно Іловайська є, ми з нею працюємо

Глава Офісу президента: Говорити про гарантії безпеки України треба сьогодні

Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

Під час переговорів радників лідерів "нормандського формату" не вдалося узгодити спільний документ - Єрмак після зустрічі

Робота ТКГ має бути активізована

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА