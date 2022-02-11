На Сумщині прикордоннику за незаконний збут боєприпасів загрожує ув'язнення до семи років

У Сумській області затримали прикордонника за незаконне зберігання та збут боєприпасів, йому загрожує ув'язнення терміном до семи років, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Встановлено, що 10 лютого старший сержант ДПСУ реалізував бойові припаси, але відразу після отримання коштів за "смертельний товар" прикордонника затримали...", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, засоби у затриманого вилучено.

Нині тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Затриманому військовослужбовцю готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція ч.1 ст.263 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.