У Києві та Київській області викрили групу тітушків, завербовану російськими спецслужбами для вчинення низки провокацій і диверсій на території РФ

Співробітники Служби безпеки України викрили групу громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ, їхні дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну.

Як повідомляє пресслужба СБУ в четвер, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити Україну.

"Вони завербували трьох жителів Київської області, вихідців із кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п'ятеро осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по $4 тис. кожному.

"Куратори запевнили тітушків, що після того як завдання буде виконано, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання", - наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що співробітники СБУ успішно запобігли цьому сценарію, і організаторів разом із їхніми спільниками одночасно затримали в Києві та Київській області.

"Ці особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Їх неодноразово залучали проросійські сили для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України. Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі", - уточнюють у СБУ.

Зазначається, що один із затриманих створив так зване силове крило, до складу якого ввійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану.

"За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії", - підсумували в спецслужбі.