Влада Парижа та Брюсселя заборонила протестний рух автоводіїв - "конвої свободи"

Паризька поліція має намір не допустити в найближчі вихідні масової акції водіїв вантажівок і легкових автомобілів - "конвоїв свободи", - запланованої в регіоні Іль-де-Франс за прикладом аналогічного руху в Канаді проти санітарних обмежень.

Префект поліції оголосив про заборону цього "автопробігу", організатори якого мали намір колонами автомобілів із різних міст країни "блокувати столицю" ще з п'ятниці, й розпорядився про вжиття відповідних заходів, щоб не допустити порушення його наказу, повідомила газета "Фігаро" в четвер.

"Буде виставлено спеціальні підрозділи..., щоб не допустити блокування дорожніх трас, штрафувати й затримувати порушників цієї заборони", - цитує видання комюніке поліції.

У цьому повідомленні зазначено, що організаторам забороненої маніфестації загрожує до півроку в'язниці та штраф у 7,5 тис. євро. Учасників буде оштрафовано на 135 євро.

Бельгійські ЗМІ повідомили в четвер, що федеральна влада і керівництво Брюсселя і столичного регіону заборонили "конвої свободи" і в Бельгії. Поліція вживе заходів, що не дадуть змогу блокувати дороги, у відповідь на заклики, що лунають у країні, попрямувати колонами автомашин в столицю Бельгії та Євросоюзу.

Протести в Канаді у формі "конвоїв свободи", зокрема й у столиці країни Оттаві, розпочалися після того, як 15 січня уряд зобов'язав усіх невакцинованих канадських водіїв фур, хто їздить через кордон Канади та США, йти на карантин після повернення в Канаду. Згодом канадські далекобійники почали вимагати взагалі скасування всіх заходів проти COVID-19 у їхній країні. Акція набула популярності: водіїв фур у Канаді тепер підтримують і багато інших жителів країни.