Ситник сподівається на чесний і прозорий конкурс з обрання нового директора НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник сподівається, що конкурс з обрання нового директора НАБУ проводитиметься чесно і прозоро, і вся система антикорупційних органів розвиватиметься.

"Останній звіт діючого директора НАБУ. І виникає багато питань і всередині колективу, і ззовні - а що далі?.. Кількість вироків збільшується – лише цього року шість вироків, пов'язаних із реальним позбавленням волі (в антикорупційних справах – ІФ)", - сказав директор НАБУ Артем Ситник у четвер на прес-конференції в Києві.

Він наголосив:"Дуже хотілося б, щоб на конкурсі з обрання директора Антикорупційного бюро, який розпочнеться, не було тих неприємних речей, які ми тривалий час спостерігаємо на конкурсі з відбору керівника антикорупційної прокуратури".

Ситник висловив сподівання на те, що нового директора НАБУ буде обрано на конкурсі, результати якого ні в кого не викликатимуть сумнівів.

"Важливо, щоб цей керівник продовжив розвиток... Сподіваюся, що наша влада почує слова громадянського суспільства, міжнародних партнерів... Щоб процес був прозорим, чесним, і інститут розвивався, як і вся система антикорупційних органів загалом", - підсумував директор НАБУ.