Інтерфакс-Україна
Події
19:37 17.04.2025

В "Агенції оборонних закупівель" прокоментували інформацію про звільнення Ситника

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В "Агенції оборонних закупівель" прокоментували інформацію про звільнення Ситника

Звільнення заступника директора "Агенції оборонних закупівель" Артема Ситника відбулося у межах скорочення штату, це є кадрове рішення керівника Арсена Жумаділова відповідно до його управлінських повноважень, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі АОЗ.

"Перш за все, варто зазначити, що команда АОЗ фокусується на побудові сталої інституції та розбудові процесів. Саме сталі інституції є якісним продуктом реформ, на чому постійно наголошують партнери та громадськість та окремі активісти, зокрема ЦПК. Звільнення окремих працівників не є розвалом інституції, а операційним управлінським рішенням", - йдеться в коментарі.

У пресслужбі зазначили, що на момент призначення нового керівника в Агентстві "не існувало ані політик, ані повноцінної системи внутрішнього контролю, а також не було окремого підрозділу, відповідального за ці функції".

"Єдиною структурою, яка частково охоплювала ці питання, був департамент безпеки. Його робота обмежувалась точковими перевірками постачальників, забезпеченням фізичної охорони та взаємодією з правоохоронними органами", - заявили в АОЗ.

Також в Агенції наголосили, шо зміни не супроводжувалися масовими звільненнями - переважна більшість працівників департаменту залишилась працювати. Окрім посади заступника, також звільнились посади двох керівників в межах департаменту - відділу економічної безпеки та відділу взаємодії з правоохоронними органами, які звільнилися за власним бажанням.

Окремо в АОЗ зазначили, що теза щодо зменшення частки спецімпортерів в реальності не означає збільшення частки виробників.

"Насправді минулого року дійсно зменшувалася частка державних спеціалізованих імпортерів, натомість зростала частка приватних спец.імпортерів, а також іноземних посередників. Частка виробників у структурі імпорту не зазнала значних змін. Також, процес отримання та опрацювання комерційних пропозицій не знайшов схвальних відгуків серед ринку", - сказано в коментарі.

Згідно з інформацією АОЗ, натомість, за 2 місяці вдалось:

1. Побудувати повноцінну систему внутрішнього контролю відповідно до міжнародного стандарту ISO 37001.

2. Розробити процедуру авторизації постачальників для забезпечення прозорої роботи з комерційними пропозиціями.

3. Впровадити процедуру перевірки конфлікту інтересів працівників у сфері ОПК.

4. Створити реєстр постачальників.

Раніше в четвер Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що очільник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов звільнив свого заступника Артема Ситника "через скорочення штату". ЦПК зтверджує, що Жумаділов також зруйнував створену Ситником систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала Агенції купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки, без так званих "прокладок".

Теги: #звільнення #ситник #аоз

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