Ситника звільнено з Агенції оборонних закупівель "через скорочення штату" – ЦПК

Очільник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов звільнив свого заступника Артема Ситника, який був першим директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

"Колишній директор НАБУ Артем Ситник звільнений з посади заступника директора Агенції оборонних закупівель. Директор АОЗ Арсен Жумаділов у відповідь на запит ЦПК вказує, що звільнення відбулося "через скорочення штату", - йдеться у повідомленні ЦПК у четвер.

За інформацією ЦПК, Жумаділов також зруйнував створену Ситником систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала Агенції купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки, без так званих "прокладок".

"Суть системи наступна. Компанія надсилала конфіденційну комерційну пропозицію, яку АОЗ просто ігнорував. Але до компанії одразу приходили посередники, які пропонували купити всю партію по вказаній в комерційній пропозиції ціні, або ж навіть дорожче. Потім АОЗ (або, наприклад, прикордонники) викуповували ту саму зброю, але вже за вищою ціною. Маржа залишалася за межами України і ділилася між учасниками", - уточнили в ЦПК.

Зазначається, що Ситник впровадив процедуру, згідно якої отримані комерційні пропозиції одразу бачило кілька департаментів та заступників директора АОЗ. Це робило неможливим її ігнорування. Якщо компанії швидко не відписували за чіткою процедурою, то Ситник або інші керівники починали ставити неприємні питання.

У ЦПК вважають, що звільненням Ситника глава Міноборони Рустем Умєров та керівник АОЗ Арсен Жумаділов забезпечують "зручний і лояльний контроль" над Агенцією з боку оборонного відомства.

Як повідомлялося, у 2015–2022 роках Ситник очолював Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), з нуля побудувавши правоохоронний орган.

У червні 2024 року колишнього директора НАБУ та ексзаступника голови НАЗК Ситника було призначено заступником голови АОЗ, якою на тоді була Марина Безрукова.

Наприкінці січня Умєров звільнив тодішню керівницю АОЗ Марину Безрукову, попри рішення Наглядової ради Агенції продовжити із нею контракт, аргументуючи це неспроможністю забезпечувати фронт озброєнням вчасно. Новим керівником він призначив Арсена Жумаділова — тодішнього голову Державного оператора тилу.

У січні Умєров відкликав двох членів Наглядової ради АОЗ від держави — Юрія Джигиря та Тараса Чмута. У березні замість них уряд призначив Івана Гаврилюка і Станіслава Гайдера.