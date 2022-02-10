Події

13:54 10.02.2022

Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

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Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що відповів від імені країн ЄС на лист міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова стосовно питань європейської безпеки.

"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова", - написав голова дипломатії ЄС у Twitter у четвер.

"Напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації та припинення нарощення військової потужності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - йдеться в повідомленні Борреля.

Теги: #єс #агресія_рф #боррель
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