Події

13:45 10.02.2022

Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

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Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

Міністерство юстиції має намір зберегти баланс між державними та приватними виконавцями, повідомив глава відомства Денис Малюська.

"Баланс буде збережено, тому що ефективної економічної моделі, щоб в Україні працювали лише державні чи лише приватні виконавці, наразі немає. Я не прихильник того, щоб нас заганяли в кут, мовляв, обирайте: чи державні, чи приватні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, ключовий спосіб прискорити виконання судових рішень – це максимально їх оцифрувати, щоб усі дії виконувались автоматично за допомогою програмного забезпечення. "Це зовсім нескладно зробити", - наголосив Малюська.

"Я навіть не хочу вдаватися до дискусії про розподіл повноважень та перетягування ковдри від одного до іншого. Найкращий (спосіб - ІФ) – софт, який зробить миттєво всю роботу, яку виконує державний чи приватний виконавець", - сказав він.

Теги: #мінюст #малюська
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