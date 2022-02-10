Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

Міністерство юстиції має намір зберегти баланс між державними та приватними виконавцями, повідомив глава відомства Денис Малюська.

"Баланс буде збережено, тому що ефективної економічної моделі, щоб в Україні працювали лише державні чи лише приватні виконавці, наразі немає. Я не прихильник того, щоб нас заганяли в кут, мовляв, обирайте: чи державні, чи приватні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, ключовий спосіб прискорити виконання судових рішень – це максимально їх оцифрувати, щоб усі дії виконувались автоматично за допомогою програмного забезпечення. "Це зовсім нескладно зробити", - наголосив Малюська.

"Я навіть не хочу вдаватися до дискусії про розподіл повноважень та перетягування ковдри від одного до іншого. Найкращий (спосіб - ІФ) – софт, який зробить миттєво всю роботу, яку виконує державний чи приватний виконавець", - сказав він.