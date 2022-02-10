Події

13:43 10.02.2022

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

1 хв читати
Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку, повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

"Ми також відновлюємо реабілітацію українських солдатів у Литві та надаватимемо іншу медичну підтримку. Місія з оцінки потреб від литовського уряду працює у Києві цього місяця, щоб визначити найкращі практичні способи, якими ми можемо підтримати Україну надалі - і на двосторонньому рівні, і в координації з нашими партнерами, зокрема на рівні ЄС", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

Теги: #литва #реабілітація #шимоніте
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 10.02.2022
Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

13:52 10.02.2022
Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

13:17 10.02.2022
Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

13:10 10.02.2022
Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

12:20 09.02.2022
Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

19:27 03.02.2022
Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

10:17 03.02.2022
Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

12:28 02.02.2022
На допомогу Україні можуть бути залучені сили швидкого кіберреагування - Міноборони Литви

На допомогу Україні можуть бути залучені сили швидкого кіберреагування - Міноборони Литви

16:17 24.01.2022
НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

12:41 24.01.2022
Литва та Латвія поставлять Україні американські ПЗРК Stinger

Литва та Латвія поставлять Україні американські ПЗРК Stinger

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

ОСТАННЄ

Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито мінування ТЦ у низці міст України

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

Прогноз погоди на вихідні 12–13 лютого: весна вже близько

Члени ВРП вважають неприйнятною участь в оцінюванні, ініційованому Етичною радою

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА