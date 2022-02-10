Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито мінування ТЦ у низці міст України

Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито мінування всіх торговельних центрів у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі Дніпропетровської області, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"З call-центру Служби безпеки України надійшла інформація про отримання анонімного повідомлення щодо мінування всіх торговельних центрів у містах Київ, Одеса, Харків, Дніпро та Кривий Ріг Дніпропетровської області. Триває перевірка", - сказав співрозмовник агентства.