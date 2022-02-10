Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що РФ продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною, і каже, що знову повторив запрошення до російської сторони сісти за стіл переговорів у листі до міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Ми обговорили нарощування військової присутності Росією в Україні та біля неї зі 100 тисячами підрозділів у бойовій готовності з важким обладнанням та медичними підрозділами. Ми також уважно відслідковуємо дислокування російських підрозділів у Білорусі, найбільше з часу завершення "холодної війни". Це небезпечний момент для європейської безпеки. Кількість російських збройних сил збільшується, час для попередження про можливу атаку скорочується", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Генсек НАТО повідомив, що "цього ранку надіслав листа міністру закордонних справ Лаврову, повторивши запрошення Росії продовжувати наш діалог у низці зустрічей у межах Ради Росія-НАТО, щоб знайти дипломатичний шлях уперед". "Ми готові вислухати занепокоєння Росії і готові обговорювати зміцнення фундаментальних принципів усієї європейської безпеки, під якими ми всі підписалися… Але НАТО не піде на компроміси за ключовими принципами – право кожної держави обирати свій власний шлях і можливості НАТО захищати всіх союзників", - наголосив генсек альянсу.

За словами Столтенберга, наступного тижня міністри оборони НАТО обговорюватимуть питання подальшого зміцнення безпеки союзників, що передбачає "розташування додаткових підрозділів на південній частині нашого альянсу". "Російська агресія призведе до ще більшої, а не меншої присутності НАТО", - запевнив він.

Генсек також наголосив, що "НАТО не є загрозою для Росії". "Але ми маємо бути готові до гіршого, водночас залишаючись прихильними до знаходження політичного рішення", - додав Столтенберг.