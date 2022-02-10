Події

13:11 10.02.2022

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

2 хв читати
Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що РФ продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною, і каже, що знову повторив запрошення до російської сторони сісти за стіл переговорів у листі до міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Ми обговорили нарощування військової присутності Росією в Україні та біля неї зі 100 тисячами підрозділів у бойовій готовності з важким обладнанням та медичними підрозділами. Ми також уважно відслідковуємо дислокування російських підрозділів у Білорусі, найбільше з часу завершення "холодної війни". Це небезпечний момент для європейської безпеки. Кількість російських збройних сил збільшується, час для попередження про можливу атаку скорочується", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Генсек НАТО повідомив, що "цього ранку надіслав листа міністру закордонних справ Лаврову, повторивши запрошення Росії продовжувати наш діалог у низці зустрічей у межах Ради Росія-НАТО, щоб знайти дипломатичний шлях уперед". "Ми готові вислухати занепокоєння Росії і готові обговорювати зміцнення фундаментальних принципів усієї європейської безпеки, під якими ми всі підписалися… Але НАТО не піде на компроміси за ключовими принципами – право кожної держави обирати свій власний шлях і можливості НАТО захищати всіх союзників", - наголосив генсек альянсу.

За словами Столтенберга, наступного тижня міністри оборони НАТО обговорюватимуть питання подальшого зміцнення безпеки союзників, що передбачає "розташування додаткових підрозділів на південній частині нашого альянсу". "Російська агресія призведе до ще більшої, а не меншої присутності НАТО", - запевнив він.

Генсек також наголосив, що "НАТО не є загрозою для Росії". "Але ми маємо бути готові до гіршого, водночас залишаючись прихильними до знаходження політичного рішення", - додав Столтенберг.

Теги: #нато #агресія_рф #столтенберг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 10.02.2022
Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

13:54 10.02.2022
Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

13:52 10.02.2022
Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

13:17 10.02.2022
Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

12:50 10.02.2022
Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

09:47 10.02.2022
Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

18:35 09.02.2022
Кулеба шкодує, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Кулеба шкодує, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО

14:08 09.02.2022
Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

07:25 09.02.2022
Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

17:51 08.02.2022
Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

ОСТАННЄ

Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Глава Мін'юсту не бачить реальних спроб позбавитися статусу олігарха

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито мінування ТЦ у низці міст України

Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

Прогноз погоди на вихідні 12–13 лютого: весна вже близько

Члени ВРП вважають неприйнятною участь в оцінюванні, ініційованому Етичною радою

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА