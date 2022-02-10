Події

12:07 10.02.2022

МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

1 хв читати
МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

Міжнародний валютний фонд (МВФ), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та група послів країн "Великої сімки" (G7) наголосили на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпоративного управління, повідомляється в Twitter G7 за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Учора посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль щодо втілення реформ та наголосили на важливості виконання умови програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", – зазначено в повідомленні.

Уточнюється також, що після цього група послів отримала змістовний брифінг від МВФ та ЄІБ.

"Усі погодилися щодо необхідності посилення антикорупційних інституцій, всеохопної судової реформи та покращення корпоративного управління для сприяння процвітанню і стійкості України та виконання нею міжнародних зобов'язань", – резюмується у Twitter G7.

Джерело: https://twitter.com/G7AmbReformUA

Теги: #мвф #корупція #єіб #g7
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 03.02.2022
ДБР викрило корупційну схему під час імпорту швидких, унаслідок якої завдано збитків у 10 млн грн

ДБР викрило корупційну схему під час імпорту швидких, унаслідок якої завдано збитків у 10 млн грн

16:09 03.02.2022
ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

14:38 03.02.2022
ЄІБ занепокоєний ескалацією конфлікту з боку РФ, але зберігає проєкти в Україні без змін

ЄІБ занепокоєний ескалацією конфлікту з боку РФ, але зберігає проєкти в Україні без змін

12:55 31.01.2022
Група послів G7 назвала пріоритетом на 2022 рік інтенсифікацію зусиль щодо реформи судової системи в Україні

Група послів G7 назвала пріоритетом на 2022 рік інтенсифікацію зусиль щодо реформи судової системи в Україні

19:08 27.01.2022
Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

Шмигаль провів зустріч із послами країн G7

08:00 25.01.2022
Україна знизилася ще на один бал в індексі сприйняття корупції та посідає 122 місце серед 180 країн

Україна знизилася ще на один бал в індексі сприйняття корупції та посідає 122 місце серед 180 країн

19:48 24.01.2022
Україна очікує другого перегляду програми МВФ stand by у лютому

Україна очікує другого перегляду програми МВФ stand by у лютому

12:42 18.01.2022
"Епіцентр К" залучив $120 млн кредиту від ЄІБ для сільськогосподарської діяльності

"Епіцентр К" залучив $120 млн кредиту від ЄІБ для сільськогосподарської діяльності

21:29 17.01.2022
Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

07:16 15.01.2022
G7 підтримує Україну у зв'язку зі скоєною проти неї кібератакою

G7 підтримує Україну у зв'язку зі скоєною проти неї кібератакою

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

ОСТАННЄ

Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Глава Мін'юсту не бачить реальних спроб позбавитися статусу олігарха

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито мінування ТЦ у низці міст України

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА