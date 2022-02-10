МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

Міжнародний валютний фонд (МВФ), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та група послів країн "Великої сімки" (G7) наголосили на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпоративного управління, повідомляється в Twitter G7 за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Учора посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль щодо втілення реформ та наголосили на важливості виконання умови програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", – зазначено в повідомленні.

Уточнюється також, що після цього група послів отримала змістовний брифінг від МВФ та ЄІБ.

"Усі погодилися щодо необхідності посилення антикорупційних інституцій, всеохопної судової реформи та покращення корпоративного управління для сприяння процвітанню і стійкості України та виконання нею міжнародних зобов'язань", – резюмується у Twitter G7.

Джерело: https://twitter.com/G7AmbReformUA