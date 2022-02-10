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11:19 10.02.2022

Україна чекає на тематичну доповідь від СММ ОБСЄ у зв'язку з паспортизацією жителів ОРДЛО з боку РФ - Кулеба

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Україна чекає на тематичну доповідь від СММ ОБСЄ у зв'язку з паспортизацією жителів ОРДЛО з боку РФ - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Організації з безпеки і співробітництва в Європі із запитом на складання доповіді про видачу російських паспортів громадянам України, які проживають у непідконтрольних уряду окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Я також звернувся до ОБСЄ сьогодні, скористався присутністю діючого голови і керівника Спеціальної моніторингової місії, і звернувся до них із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау в Києві у четвер.

"Це велика проблема, системна проблема, і ми повинні звернути на неї увагу не лише в контексті ситуації в Україні, а й для того, щоб дуже чітко зафіксувати цей кейс, цей випадок: які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку паспортизації, щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російський досвід, тричі думав перед тим, як вдаватися до такого кроку", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Теги: #донбас #обсє #кулеба #паспортизація
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