Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність нині в Україні перешкод у контексті безпеки, які заважали б бізнесу працювати, повідомляється на сайті глави держави.

"Накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – сказав Зеленський на зустрічі із представниками ділових кіл – членами Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), під час якої розповів про кроки влади щодо підтримки економіки України.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій, і що в країні є "достатньо сил та озброєння, щоб гідно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових".

Водночас міжнародні партнери та союзники також активізували свою діяльність задля підтримки України, з чим пов'язана велика кількість візитів світових лідерів.

Тому, як зазначив глава держави, безпекове питання не повинно впливати на життєдіяльність країни. Президент наголосив, що економічна ситуація в Україні наразі стабільна, що позначається на зміцненні гривні.

"Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", – переконаний Зеленський.

Учасники зустрічі обговорили низку важливих питань життєдіяльності країни та, зокрема, сфери бізнесу.