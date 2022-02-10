Події

09:32 10.02.2022

Поліція затримала одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі

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Поліція затримала одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі

Правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі 7 лютого в Києві, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Розшук його спільників триває", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 лютого в Києві четверо невідомих побили радника генерального прокурора на вул. Тверський тупик, після чого втекли. Постраждалого госпіталізовано до медзакладу.

Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова попросила не спекулювати на темі нападу на її радника.

Теги: #генпрокурор #затримання #радник #поліція #нападник
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