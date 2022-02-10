Події

08:14 10.02.2022

Дві дівчинки підлітковго віку отримали тяжкі травми в результаті наїзду автомобіля, водій перебував у наркотичному сп'янінні

1 хв читати
Дві дівчинки підлітковго віку отримали тяжкі травми в результаті наїзду автомобіля, водій перебував у наркотичному сп'янінні

У Запоріжжі на пішохідному переході автомобіль, під керуванням водія, який перебував під дією наркотиків, збив двох дівчаток-підлітків. Постраждалі зазнали тяжких травм, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За інформацією поліції, дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали неповнолітні, сталася увечері 8 лютого у Запоріжжі на острові Хортиця. У районі зупинки громадського транспорту ЦІМЕТ дві дівчинки 2006 р. н. були збиті автомобілем ІЖ2717-90.

За даними слідства, у той час, коли підлітки почали переходити дорогу пішохідним переходом, позначеним дорожньою розміткою, автомобіль ІЖ2717-90 продовжив рух, здійснивши на них наїзд.

У результаті ДТП обидві постраждалі отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

Водія автомобіля – чоловіка 1992 р.н. затримано поліцією. Експертизою, проведеною в обласному наркодиспансері, встановлено, що водій перебував під дією наркотичної речовини – марихуани.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України

Поліція розшукує свідків аварії.

 

 

Теги: #дтп #підлітки #травми
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 07.02.2022
У Миколаївській області в ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали

У Миколаївській області в ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали

07:37 04.02.2022
Одна людина загинула, ще четверо постраждали в ДТП у Херсонській області

Одна людина загинула, ще четверо постраждали в ДТП у Херсонській області

07:30 04.02.2022
Десятеро людей госпіталізовані в результаті перекидання рейсового мікроавтобуса "Київ-Ромни" на Полтавщині

Десятеро людей госпіталізовані в результаті перекидання рейсового мікроавтобуса "Київ-Ромни" на Полтавщині

09:55 03.02.2022
Вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на Рівненщині, постраждав машиніст - ДСНС

Вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на Рівненщині, постраждав машиніст - ДСНС

09:33 02.02.2022
МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

07:38 02.02.2022
Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

07:29 02.02.2022
Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

07:20 02.02.2022
Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

07:29 31.01.2022
У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

10:24 30.01.2022
Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну зі США прибув десятий літак з боєприпасами

Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

ОСТАННЄ

Байден і король Саудівської Аравії заявили про готовність підтримувати стабільність постачання енергоресурсів у світі

Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

Канадські провінції взяли курс на відміну обмежень проти COVID-19

Понад 100 танків, розміщених поза виділеними місцями зберігання, зафіксовано за добу в ОРДЛО

Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

Тенденція до посилення обмеження діяльності ОБСЄ на Донбасі зберігається

Іноземні журналісти відвідали район проведення ООС, ознайомилися з ситуацією

10 лютого: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА