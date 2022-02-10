Дві дівчинки підлітковго віку отримали тяжкі травми в результаті наїзду автомобіля, водій перебував у наркотичному сп'янінні

У Запоріжжі на пішохідному переході автомобіль, під керуванням водія, який перебував під дією наркотиків, збив двох дівчаток-підлітків. Постраждалі зазнали тяжких травм, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За інформацією поліції, дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали неповнолітні, сталася увечері 8 лютого у Запоріжжі на острові Хортиця. У районі зупинки громадського транспорту ЦІМЕТ дві дівчинки 2006 р. н. були збиті автомобілем ІЖ2717-90.

За даними слідства, у той час, коли підлітки почали переходити дорогу пішохідним переходом, позначеним дорожньою розміткою, автомобіль ІЖ2717-90 продовжив рух, здійснивши на них наїзд.

У результаті ДТП обидві постраждалі отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

Водія автомобіля – чоловіка 1992 р.н. затримано поліцією. Експертизою, проведеною в обласному наркодиспансері, встановлено, що водій перебував під дією наркотичної речовини – марихуани.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України

Поліція розшукує свідків аварії.